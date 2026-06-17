Portogallo, tocca a Ronaldo rispondere a Messi e Haaland, il Congo debutta dopo l’incubo Ebola

Tutto pronto per il debutto del Portogallodi Cristano Ronaldo al Mondiale in Nord America: la sfida contro il Congo per rispondere alla tripletta di Messi

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

La notte italiana del Mondiale è stata infiammata dalle stelle, che forse finora avevano un po’ latitato. Prima la doppietta di Mbappé, con il secondo gol magnifico da casa sua. Poi i due gol del solito Haaland che trascina la Norvegia nell’esordio contro l’Iraq. E per concludere Lionel Messi: da campione in carica con la sua Argentina si presenta negli Stati Uniti e alla prima sfida contro l’Algeria tira fuori dal cilindro una tripletta incredibile, la sua prima a un Mondiale. L’Albiceleste si presenta ai nastri di partenza con tutti i favori del pronostico, e se la Pulce continua con questo stato di forma, si fa dura per tutti. A chi toccherà rispondergli? Al compagno di palcoscenico di una vita, Cristiano Ronaldo.

Ronaldo deve rispondere a Messi: oggi l’esordio

Dopo che il mondo è andato in estasi per la prova strepitosa di Messi nell’esordio in quello che verosimilmente sarà il suo ultimo Mondiale, inizierà anche il torneo di Cristiano Ronaldo. I due condivideranno il palco più importante al mondo ancora per un’ultima volta. Anche CR7 ha un ruolo ancora centrale per il sistema del Portogallo, il ct Roberto Martinez lo ha più volte elogiato e la stella avrà il suo posto al centro dell’attacco. Dal 2006 a oggi non ha mai saltato una partita di un Mondiale, non potrebbe essere altrimenti. Prima di avviarsi verso le sue ultime stagioni, il Mondiale con ogni probabilità sarà l’ultimo grande torneo che disputerà con la maglia del Portogallo, l’unico trofeo che gli manca nella sua infinita bacheca. Vuole regalare un’ultima gioia ai tifosi portoghesi e a sé stesso, da protagonista.

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Ronaldo, i problemi nelle amichevoli e le critiche

Reduce dalla vittoria del suo primo campionato arabo con l’Al Nassr, Ronaldo però non ha di certo mandato grandi segnali positivi durante le amichevoli. Dopo aver saltato quelle di marzo/aprile contro Messico e Stati Uniti, CR7 è tornato a disposizione di Martinez dopo la fine del campionato. Schierato titolare sia contro il Cile che contro la Nigeria, Ronaldo non è riuscito a impattare sulle due partite, nonostante avesse avuto diverse occasioni per segnare. Errori che hanno fatto scatenare le polemiche in patria e in tutto il mondo. Lui alle critiche ha risposto a modo suo, ma bisognerà farlo anche sul campo. Bisogna riconoscere che i lusitani non abbiano espresso un gran gioco nelle ultime due partite, nonostante siano riusciti a vincerle, spesso con gli spunti dei singoli, vedi Conceicao e Bruno Fernandes. Ma nei decenni abbiamo imparato a conoscerlo, quando la posta in palio si fa alta, quando cresce la pressione, Ronaldo risponde sempre presente.

Il Congo vuole lasciarsi alle spalle l’Ebola e si regala un debutto da sogno

E dovrà iniziare a farlo da subito contro una squadra ostica come quella della Repubblica Democratica del Congo. La nazionale africana è arrivata in Nord America con il sorriso, desiderosa di lasciarsi alle spalle quanto successo durante la preparazione per il Mondiale. Congo che aveva dovuto annullare la prima parte del loro ritiro a Kinshasa a causa dell’epidemia di Ebola che ha colpito il loro Paese. La preparazione dunque era iniziata in Belgio e chiunque fosse stato in Congo ha dovuto osservare una quarantena di 21 giorni o gli è stato negato l’ingresso negli Stati Uniti. Fisicità e qualità grazie a giocatori come Wan-Bissaka, Wissa e Bakambu, hanno permesso alla Repubblica Democratica del Congo di tornare al Mondiale dopo 52 anni battendo la Giamaica nella finale playoff. Ora il destino gli ha riservato un debutto da sogno contro Cristiano Ronaldo.