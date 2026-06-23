Portogallo-Uzbekistan: Ronaldo fa doppietta e festeggia il record al Mondiale, l’inattesa esultanza del campione  

CR7 va in gol dopo solo 6’ contro la squadra di Cannavaro e diventa il primo calciatore ad andare a segno in 6 edizioni della Coppa del Mondo. Poi segna anche il 3-0

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Eccolo, Cristiano Ronaldo: il fuoriclasse portoghese ha impiegato appena 6’ per sbloccare Portogallo-Uzbekistan e segnare il suo primo gol ai Mondiali 2026, stabilendo un nuovo record nella Coppa del Mondo. E la sua esultanza è stata diversa dal solito. Al 39′, poi, CR7 ha anche firmato il 3-0.

Ronaldo risponde a Messi, Mbappé e Haaland

Cristiano Ronaldo ha impiegato 6 minuti di Portogallo-Uzbekistan per prendere tutte le critiche ascoltate dopo la deludente prestazione nella gara d’esordio dei Mondiali contro la Repubblica Democratica del Congo e gettarle nel cestino: alla seconda occasione della partita, CR7 ha trovato il suo primo gol ai Mondiali 2026, rispondendo così non solo ai suoi detrattori, ma anche agli altri fuoriclasse che stanno dominando la classifica cannonieri del torneo: Messi, Mbappé e Haaland.

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Il record ai Mondiali di Ronaldo

Dopo essere andato vicino al gol già al 4’, quando è arrivato con lievissimo ritardo su un veloce cross di Nuno Mendes, Ronaldo ha portato il Portogallo in vantaggio con un movimento in area da grande attaccante: sul cross di Joao Cancelo dalla destra, CR7 si è liberato dalla marcatura attaccando con perfetto tempismo il primo palo e con un destro di prima intenzione ha scaricato la palla in rete. Con questa rete Ronaldo è arrivato a quota 9 ai Mondiali, fissando però un nuovo record: è il primo calciatore della storia a segnare in 6 diverse edizioni della Coppa del Mondo.

L’esultanza con la squadra

I tifosi di Ronaldo avevano probabilmente pronosticato il gol di CR7 contro l’Uzbekistan, improbabile, invece, che avessero previsto la sua esultanza. Dopo il gol, infatti, l’attaccante non si è andato andare a nessun gesto rabbioso e, soprattutto, ha rinviato il suo celebre “Siuuu”.

Ronaldo è semplicemente corso verso la panchina del Portogallo per ricevere l’abbraccio dei suoi compagni: un gesto semplice, apparso sentito, che spazza via un’altra etichetta attaccata a CR7 negli ultimi giorni, quello di non essere un uomo squadra. Soltanto dopo il lungo abbraccio dei compagni di squadra, Ronaldo ha accontentato i suoi tifosi che attendevano il timbro del “Siuuu”.

La punizione lasciata a Nuno Mendes e il 3-0

Un altro gesto da uomo squadra ha poi portato al raddoppio del Portogallo: al 17’, dopo un fallo in favore dei lusitani al limite dell’area uzbeka, Ronaldo si è portato sul pallone ma ha solo fintato di tirare per lasciare la punizione a Nuno Mendes. La mossa è servita a disorientare il portiere Nematov, infilato sul suo palo dal terzino del Psg.

E anche quando si è messo in proprio, poi, Ronaldo ha dimostrato di avere ancora qualcosa da dire: è avvenuto al 39′, quando ha bruciato il diretto difensore sul passaggio in profondità di Bruno Fernandes e ha siglato il 3-0 con un perfetto diagonale.