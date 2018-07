Possibile derby di mercato per Vidal

Arturo Vidal non rinnoverà il proprio contratto in scadenza nel 2019 con il Bayern Monaco e probabilmente lascerà il club tedesco in questa sessione di mercato.

Sul centrocampista cileno c'è il forte interessamento dell'Inter, che avrebbe anche avviato già i primi contatti informativi con la società bavarese.

Secondo il Corriere della Sera, la dirigenza nerazzurra dovrà però guardarsi dalla concorrenza del Milan, che potrebbe inserirsi nella trattativa e fare uno sgarbo ai cugini.

SPORTAL.IT | 24-07-2018 14:25