Possibile derby di Milano per Maksimovic

In vista della prossima stagione c’è un potenziale derby di Milano che potrebbe scatenarsi ben presto. Si tratta di quello per Nikola Maksimovic, centrale difensivo pronto a lasciare il Napoli a parametro zero e il cui futuro potrebbe essere all’ombra della Madonnina.

Ne parla ‘Mediaset’, secondo cui Inter e Milan potrebbero contendersi il poderoso difensore serbo a suon di rilanci sull’ingaggio. Il motivo nasce dalla grande stima che Antonio Conte e Stefano Pioli hanno manifestato nei suoi confronti.

I due tecnici hanno sottolineato alle rispettive dirigenze l’importanza di chiudere un affare tanto vantaggioso, e quella che potrebbe scatenarsi già nella prossima sessione di mercato è una nuova battaglia a tinte rossonerazzurre. Ma questa volta lontano dal campo.

OMNISPORT | 13-11-2020 22:16