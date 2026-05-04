Ronaldo non basta, Al Nassr ko e ora Inzaghi sogna il sorpasso. Ribaltone in Saudi League?

Al Nassr ko contro Al Qadsiah: prestazione deludente di Cristiano Ronaldo e segnali d’allarme nella corsa al titolo con l'Al Hilal di Inzaghi che accorcia.

Sembrava quasi fatta, ma ora l’Al Nassr ha il braccino e mette a rischio lo scudetto in Arabia Saudita. Il club di Riyadh incappa nella prestazione più deludente della stagione, interrompendo la propria striscia positiva (20 successi di fila) e mettendo a repentaglio la fuga sull’Al Hilal di Inzaghi per la vittoria del campionato. La squadra guidata da Jorge Jesus cade sul campo dell’Al Qadsiah: non bastano Ronaldo e l’unica rete realizzata da Joao Felix per la sconfitta finale di 3-1 fuori casa.

Primo tempo da incubo

Sebbene l’Al Nassr abbia vinto in semifinale di Champions asiatica, nella gara di Saudi League già dalla prima frazione si erano evidenziate tutte le difficoltà per la squadra di Cristiano Ronaldo. Nei minuti iniziali, Ângelo Gabriel ha provato a creare pericoli, ma con il passare del tempo il controllo del gioco è passato completamente agli avversari. Dopo alcune occasioni sprecate, l’Al Qadsiah ha trovato il vantaggio grazie a un’azione insistita sulla fascia destra. Il dominio si è consolidato con ulteriori occasioni firmate Quiñones e Otávio.

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Lampi isolati e il pari di João Félix

La reazione degli ospiti è tardata ad arrivare. Solo una conclusione potente di Cristiano Ronaldo, fermata dalla traversa, dà un segnale che però non basta a sovvertire le sorti del match. A salvare momentaneamente la squadra ci ha pensato João Félix, che con una giocata di qualità ristabilisce l’equilibrio. Prima dell’intervallo, però, l’Al Qadsiah ha sfiorato ancora il vantaggio, trovando opposizione in un intervento decisivo della difesa.

Ripresa senza reazione

Nel secondo tempo l’Al Nassr è apparsa priva di idee. Nonostante la necessità di cambiare marcia, gli aggiustamenti tattici non hanno inciso. João Félix è rimasto l’unico riferimento offensivo ma gli errori individuali hanno pesato sempre di più. Una palla persa ha favorito l’azione che ha portato al nuovo vantaggio dell’Al Qadsiah, con Quiñones ancora protagonista nell’assist. Protagonista assoluto Rogelio Funes Mori Quiñones, autore del gol decisivo e salito a quota 29 reti, che lo consacrano capocannoniere.

Il terzo gol è nato da una disattenzione difensiva, suggellando una giornata da dimenticare per la squadra di Jorge Jesus. Nei minuti finali hanno prevalso solo nervosismo e confusione, tra falli e proteste fino alla sconfitta sonora del club di Riyadh. Nonostante il vantaggio ancora conservato sull’Al Hilal (+5), la prestazione ha lasciato dubbi importanti sull’improvviso calo fisico e mentale della squadra e alimentano preoccupazioni sul finale di stagione.

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