Post season NFL: avanti Chiefs e Packers

Tempo di Divisional play-off in NFL. Kansas City, dopo aver subito un parziale iniziale di 24 a 0, reagisce veemente, imponendosi su Houston per 51-31. Sorride anche Green Bay che, tra le mura amiche, ha la meglio nella complicata sfida contro Seattle (28-23).

Sono quindi Kansas City, Green Bay, San Francisco e Tennessee le quattro franchigie ancora in corsa per il SuperBowl. Nel prossimo week-end spazio alle finali di Conference: Kansas City Chiefs-Tennessee e San Francisco 49ers-Green Bay Packers. Il Super Bowl è in programma il prossimo 3 febbraio.

SPORTAL.IT | 13-01-2020 07:46