Conclusi i match legati alle Wild Card, si entra nel vivo della post season NFL. Otto le franchigie ancora in corsa per agguantare un posto nel SuperBowl, edizione LIV, del prossimo 2 febbraio in quel di Miami.

Nel week-end dell'11-12 gennaio spazio alle sfide di Divisional. Ecco il programma completo: Vikings-49ers, Titans-Ravens, Texans-Chiefs e Seahawks-Packers. Le partite valide per il titolo di Conference si disputeranno il 19 gennaio.

SPORTAL.IT | 07-01-2020 07:19