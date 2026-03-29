Potenza-Salernitana, moviola: l’arbitro all’FVS spegne possibilità di rimonta granata, squadra in silenzio stampa

La prova dell’arbitro Viapiana nell’anticipo di serie C ai raggi X, il fischietto di Catanzaro ha ammonito due giocatori, Cosmi lancia l’allarme

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Due volte chiamato all’FVS l’arbitro Viapiana di Catanzaro ha confermato in entrambe le circostanze la decisione presa in campo, negando il rigore prima alla Salernitana (sul 3-2 per il Potenza, si poteva riaprire la gara) e poi ai padroni di casa. Vediamo cosa è successo.

Potenza-Salernitana, i casi da moviola

Questi gli episodi dubbi della gara. re gol, tutti regolari, in 20′ e la Salernitana si trova avanti 2-1 ma sta per arrivare il crollo. Il primo giallo al 24′, è per Anastasio. Al 25′ il 2-2 realizzato da Schimmenti che sfrutta una dormita della difesa granata e al 28′ c’è il sorpasso con Viviani. Al 39′ ammonito Siatounis.

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L’arbitro non cambia idea

Nella ripresa al 32′ la Salernitana si gioca la card dell’FVS: chiesta la revisione di una trattenuta in area di rigore su Molina ma dopo aver rivisto le immagini al monitor l’arbitro non cambia idea. Poteva riaprirsi la gara. Al 40′ anche ii Potenza si gioca la card FVS per una trattenuta in area di rigore su Petrungaro ma anche in questo caso il direttore di gara conferma la decisione di campo. Nel recupero gli altri due gol del Potenza con Selleri e Siatounis. Finisce 5-2

L’arbitro ha ammonito due giocatori

Coadiuvato dagli assistenti Romagnoli e Granata con IV uomo Gavini e all’FVS Monaco l’arbitro Viapiana di Catanzaro ha ammonito due giocatori Anastasio (S), Siatounis (P). Angoli: 4-7. Recupero: 1′ pt – 7′ st

L’allarme di Cosmi

Il secondo posto per la Salernitana ora diventa un miraggio, il terzo posto è a rischio. La squadra entra in silenzio stampa. Cosmi lancia l’allarme: “Abbiamo pagato presunzione, scendendo in campo con uno spirito sbagliato, senza capire gli avversari e dove ti trovavi. La delusione è fortissima. Queste batoste servono tanto. In settimana avevo capito che le cose non funzionavano. E ci ho visto lungo”.