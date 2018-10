Poveri club, quanti infortuni durante la sosta

Dybala, Vecino, Koulibaly, Rodriguez, Norgaard, Salah, Mané, Keita, Papastathopoulos, Wanyama, Jerome Boateng. Undici giocatori, un’intera squadra di calcio, fermata da infortuni accusati durante la sosta dei campionati a causa degli impegni delle nazionali. Una “strage” che ha rinfocolato la polemica che vede i club schierati contro le federazioni nazionali e alla quale sembra non esserci rimedio. Tanti i club italiani i cui giocatori sono stati colpiti da problemi più o meno gravi nella pausa appena terminata.

DANNI ALLE BIG. Prendiamo le prime tre della classifica: contro il Genoa la Juventus molto probabilmente terrà a riposo precauzionale Paulo Dybala, uscito durante l’amichevole tra Argentina e Brasile per un problema al ginocchio destro. La Joya ha detto poi di star bene, ma difficilmente Allegri lo rischierà sabato contro i rossoblù. Problemi anche per il Napoli: Kalidou Koulibaly ha accusato un risentimento muscolare mentre era in ritiro con il Senegal e sabato non scenderà in campo contro l’Udinese. L’infortunio più serio, però, ha colpito l’interista Matias Vecino, che dovrà saltare il derby con il Milan: il centrocampista ha sofferto un problema muscolare alla coscia destra durante il riscaldamento del test tra l’Uruguay e Giappone. Scorrendo la classifica, la pausa per le nazionali ha fatto vittime anche tra altre squadre. È il caso della Fiorentina, che dovrà fare a meno per le prossime 3 o 4 settimane centrocampista danese Christian Norgaard, vittima di una distorsione al ginocchio subita durante un allenamento della sua nazionale prima dell’amichevole con l’Austria. È andata meglio, invece, al Milan: Ricardo Rodriguez non è sceso in campo in Svizzera-Islanda, dopo essere stato vittima di un fastidio muscolare poche ore prima della gara. L’esterno, dunque, sarà a disposizione per il derby.

POVERO KLOPP. All’estero le cose non è che vadano meglio. Questa settimana il Bayern Monaco ha perso Jerome Boateng, che è uscito per un problema al polpaccio durante l’amichevole tra Germania e Olanda e salterà diverse gare di Bundesliga, mentre Arsenal e Tottenham dovranno fare a meno di Papastathopoulos e Wanyama: il primo s’è distorto la caviglia nella sfida tra Grecia e Finlandia, il secondo ha avuto un infortunio muscolare durante la partita tra Kenya e Etiopia. Chi sta peggio di tutti, però, è il Liverpool, che in una sola settimana ha perso Salah (problema al flessore in Egitto-Swaziland) e Mané (frattura del pollice in Sudan-Senegal): per Klopp, che recentemente si era lamentato dell’inutilità della Nations League, la beffa è arrivata dai preliminari della Coppa d’Africa.

SPORTEVAI | 18-10-2018 16:56