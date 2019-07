Povero Diavolo: il Milan fatica a comprare giocatori

C'era una volta il Milan che comprava a destra e manca a e vinceva tutto quello che c'era da vincere.

Ora il vento è cambiato e i rossoneri faticano a ingaggiare calciatori. L'ultimo a sfuggire in ordine di tempo è stato Jordan Veretout, su cui pure il club meneghino si era mosso per tempo e che si sarebbe volentieri trasferito a Milano. Invece non c'è stato nulla da fare: la Fiorentina non ha accettato l'inserimento di Lucas Biglia nella trattativa, non considerando l'argentino una valida contropartita, e così il francese è sfuggito.

Calciomercato 2019, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

SPORTAL.IT | 17-07-2019 08:00