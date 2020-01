Pozzecco: "Abbiamo fatto quasi un miracolo"

Il coach di Sassari Gianmarco Pozzecco analizza così il ko casalingo contro Trento:"Complimenti a loro, hanno giocato bene, sono stati avanti tutta la partita e hanno meritato di vincere. I miei ragazzi hanno iniziato sotto tono ma hanno combattuto, la costanza di Trento è stata incredibile, noi dobbiamo essere lucidi e consapevoli che con i denti e con le unghie abbiamo acciuffato una situazione di parità ed è stato quasi un miracolo, vedo il bicchiere mezzo pieno anche stasera".

Così Stefano Gentile: " stata una gara molto tosta, complimenti a loro perché sono stati super, noi abbiamo provato a mettere i bastoni fra le ruote, loro hanno fatto sempre canestro anche in maniera strana, noi eravamo un po’ sulle gambe dopo la doppia trasferta e il rientro di giovedì. Eravamo un po’ a rallentatore ma non è una scusa, solo penso si debba essere consapevoli per tenerne conto nelle valutazioni. Oggi per un nonnulla la potevamo portare a casa, non abbiamo mai mollato anche quando a loro è entrava tutto, non è stato così alla fine ma impariamo dai nostri errori".

SPORTAL.IT | 25-01-2020 23:09