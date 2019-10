Pozzecco analizza Sassari ai raggi X

Alla vigilia della partita contro l'Ostenda, il coach della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco fa il punto sul momento della squadra dopo la vittoria di Cantù: "Sono felice di vedere come la squadra ha giocato e reagito dopo la sconfitta in Turchia. Nei giorni scorsi ho letto su un quotidiano che il bilancio statistico di vittorie dallo scorso febbraio è dell’80%: credo che chiunque orbiti nel mondo Dinamo, dagli addetti ai lavori ai tifosi, debba essere orgoglioso di farne parte".

La Dinamo è in crescita: "Noi giochiamo una pallacanestro diversa da quella che generalmente si gioca in Italia, siamo in alta classifica alla voce rimbalzi ma non mi sorprende. Nel costruire la squadra abbiamo ricalcato la struttura dello scorso anno, scegliendo di dominare l’area a rimbalzo magari precludendoci uno strech four, il 4 dinamico che tira da fuori, anche se abbiamo Dwayne che può vestire questo ruolo ma l’abbiamo preso perché è forte internamente. Nel nostro gioco il campo non è mai così aperto perché abbiamo scelto giocatori forti internamente, riempiamo l’area in attacco ed è più difficile fare l’assist e incorrere in un errore, da cui deriva il bilancio negativo assist-palle perse. Ma è una logica che abbiamo perseguito e vogliamo seguire, miglioreremo conoscendoci meglio e lavorando bene insieme. Domani affrontiamo una squadra con un giocatore importante sotto canestro come Thompson e sabato affronteremo Roma che nel pitturato ha Jefferson. Non siamo preoccupati, abbiamo Bilan e McLean che possono contrastarli al meglio. Sono molto contento perché nella nostra squadra ogni partita abbiamo protagonisti diversi: a Cantù Michele Vitali e Miro Bilan – che ultimamente avevano fatto più fatica- sono stati determinanti".

Attenzione all'Ostenda: "Abbiamo grande rispetto dei nostri avversari ma è prioritario per noi restare focalizzati su noi stessi: domani giocheremo contro una squadra allenata molto bene dal mio amico Dario Gjergja. Quando una squadra è guidata da un buon tecnico i risultati si vedono e infatti sono primi nel loro campionato e stanno facendo bene in BCL".

SPORTAL.IT | 29-10-2019 13:56