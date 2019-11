Pozzecco applaude Jamel McLean

Non nasconde la sua felicità Gianmarco Pozzecco, allenatore della Dinamo Sassari, dopo la netta vittoria per 90-67 della sua squadra contro i francesi dello Strasburgo, un risultato che consente agli isolani di restare in testa al Gruppo A di Champions League, in coabitazione con la Turk Telekom di Ankara. "In partita è successa una cosa importante – ha detto Pozzecco, ringraziando tutti i giocatori e Jamel McLean in particolare -, McLean ad un certo punto mi ha suggerito qualcosa che non era a suo vantaggio, lo trovo straordinario. Sono fortunato, questi ragazzi mi riempiono costantemente di soddisfazioni".

"Ho grande rispetto di Strasburgo e del suo coach, è una squadra forte che in questo momento paga le assenze – ha aggiunto Pozzecco -. I meriti dei miei ragazzi per questa vittoria sono però tanti, le altre squadre fanno fatica a giocare contro di noi. Sono estremamente grato nei loro confronti, lo dico e lo ripeto al di là dei risultati sul campo, siamo tutti sulla stessa pagina e oggi ho avuto una grande risposta da parte di tutti".

SPORTAL.IT | 13-11-2019 23:41