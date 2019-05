Pozzecco: "Cantù merita i playoff"

"Sono convinto che abbiamo il centro più forte del campionato ed è Cooley anche se abbiamo grande rispetto di Jefferson e delle cose straordinarie che ha fatto Cantù in questa stagione complicata. Certamente meriterebbe di entrare ai playoff". Così il coach della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco.

Naturalmente gli isolani non stenderanno il tappeto rosso. "La responsabilità di arrivare più in alto possibile questi giocatori la sentono. Il desiderio di tutti è quello è quello di continuare questa striscia vincente, 15 partite di fila vinte, con un pareggio in mezzo, sono davvero qualcosa di particolare. Sono convinto che scenderemo in campo con lo stesso atteggiamento, con la stessa voglia e per certi versi con la stessa pressione con cui abbiamo affrontato le sfide fino ad ora" aggiunge il timoniere dei sardi.

SPORTAL.IT | 10-05-2019 14:01