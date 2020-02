Pozzecco ce l'ha anche con la dea bendata

“Abbiamo battuto il record della sfiga perdendo la seconda partita di fila con un tiro rocambolesco, ma non avremmo dovuto arrivare a quel momento”. Gianmarco Pozzecco sintetizza così la sconfitta a fil di sirena in casa dell'Allianz.

“Faccio i complimenti a Dalmasson e a tutti i ragazzi, sono contento per loro. Voglio anche ringraziare il pubblico di Trieste per l’affettuosa accoglienza che mi riserva sempre, per me ha grande valore. Commettere fallo sistematico? No, non tornerei indietro” aggiunge il coach della Dinamo.

SPORTAL.IT | 02-02-2020 21:53