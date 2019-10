Pozzecco chiarisce su Jerrels

Gianmarco Pozzecco non si tira indietro nel parlare di Curtis Jerrels e del suo non facile ambientamento alla Dinamo Sassari.

"Vedo che fa fatica, ma succede – dice a 'La Nuova Sardegna' -. Lo abbiamo voluto perché va un po’ fuori dal canone del tipico giocatore della Dinamo. Non è una questione tattica o tecnica. E’ che i ragazzi che arrivano qui devono scoprire in quale mondo sono finiti, a Sassari, in Sardegna, nel mondo Dinamo. Sono molto contento di come Curtis stia provando a vivere una realtà completamente diversa quella alla quale era abituato".

"Abbiamo scelto Jerrells in piena consapevolezza perché sappiamo quello che può darci" chiosa Pozzecco.

SPORTAL.IT | 30-10-2019 14:22