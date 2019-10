Pozzecco chiede massima compattezza

Cresce l’attesa per il debutto in Basketball Champions League in casa Dinamo, smaltite le scorie dello stop in campionato di domenica scorsa i giganti tornano a lavorare in vista della sfida di domani sera alle 20:30 contro i lituani del BC Lietkabelis. Alla vigilia del game1 coach Gianmarco Pozzecco ha incontrato i giornalisti nella Club House societaria per presentare il match.

L'allenatore dei sardi ha fatto un passo indietro. "La prima cosa è imparare a fidarci reciprocamente, avere il desiderio di andare verso un compagno di squadra che ha caratteristiche diverse dalle proprie. Apprezzo chi si prende responsabilità in più per cercare la vittoria, mi va bene da un certo punto di vista ma dall’altro no perché le squadre forti sfruttano la fiducia negli altri e cercano sempre la soluzione migliore. Domenica con Trieste l’abbiamo fatto a tratti, l’obiettivo per noi deve essere trovare continuità in questo, il processo di crescita è in corso, dobbiamo crederci in armonia. Essere sulla stessa lunghezza d’onda è fondamentale, non possiamo prescindere da questo discorso nel basket di oggi".

SPORTAL.IT | 15-10-2019 11:42