Pozzecco: "Clamorosamente orgoglioso dei miei"

La corsa della Dinamo Sassari si è fermata al PalaTaliercio, dove la Reyer Venezia ha vinto per 72-70 interrompendo la striscia della squadra sarda a 22 vittorie consecutive. Ma Gianmarco Pozzecco non ci pensa affatto a tirare le orecchie ai suoi giocatori.

"Vincere 22 partite su 23 è un risultato straordinario, ancora una volta mi trovo qui per ringraziare i miei giocatori – ha infatti osservato nella conferenza stampa del dopo partita -. Un risultato del genere a me non era mai capitato, sono clamorosamente orgoglioso dei ragazzi. Complimenti a Venezia per la grande partita che ha giocato, ma oggi ancora di più voglio ribadire l'enorme affetto che provo nei confronti della mia squadra. Sono quasi contento che sia andata così, in questo modo capiranno che il mio attaccamento non è dovuto alle vittorie. E questa sconfitta non cambia niente".

Infine un riferimento a McGee, rimasto in panchina nell'infuocato finale: "Io l'avrei tenuto in campo, ma è stato lui a chiedere il cambio".

SPORTAL.IT | 10-06-2019 23:39