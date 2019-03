Pozzecco: "Cremona gioca alla Meo"

"Cremona è una squadra spensierata che attacca in qualunque momento, in qualunque parte del campo, molto aggressiva in questo senso, gioca una pallacanestro veloce, gioca alla maniera di Meo, e dà pochi punti di riferimento ed essendo poco prevedibile è difficile da affrontare. L’unica arma che vedo è la concentrazione, da quando tiri in attacco fino a a quando vanno al tiro loro. Quindi transizione difensiva, accoppiamenti. Dovremo essere molto bravi a rimanere concentrati per tutti i 40 minuti per arginare questa loro confidenza e la loro facilità a trovare soluzioni con qualunque quintetto in campo. Travis ha una conoscenza cestistica che in questo momento in Italia e non solo non ha nessuno, sarà un piacere rivederlo in campo".

A dirlo, come riportato dal sito ufficiale della Dinamo Sassari, è stato il coach degli isolani Gianmarco Pozzecco.

SPORTAL.IT | 01-03-2019 12:55