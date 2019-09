Pozzecco e Dinamo Sassari vanno avanti insieme

Si fortifica il legame tra coach Gianmarco Pozzecco ed il Banco di Sardegna Sassari. L'ex play azzurro, che lo scorso anno ha portato gli isolani a vincere la Fiba Europe Cup e a disputare la finale scudetto, resterà infatti alla guida dei sardi fino al 2022. "Sono molto felice anche perché ripensando al mio percorso da allenatore non posso che ricordarmi che a febbraio dell'anno scorso ero in una situazione completamente diversa, sostanzialmente dimenticato dal mondo della pallacanestro. Per giusti motivi, ben inteso, poiché nelle mie ultime esperienze da allenatore non avevo dato segno di grande lucidità e quindi meritatamente ero stato un po' messo da parte ed ero giustamente pessimista sul fatto che ci potesse essere ancora qualche presidente o qualche general manager disposto a credere in me" ha detto.

"Oggi sono felice per questo motivo, oltre che per il progetto di crescita della squadra e del club, sono qui alla Dinamo a vivere grandi emozioni con un grande gruppo" ha aggiunto Pozzecco.

SPORTAL.IT | 20-09-2019 16:26