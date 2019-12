Pozzecco è rimasto senza parole

Al termine della gara contro la Virtus Bologna, Pozzecco ha voluto ringraziare Sasha Djoedjevic: "Le sue parole mi hanno commosso, hanno per me un valore inestimabile, è un grande, penso sia l'erede di Obradovic, qualunque cosa faccia la fa con grande sapienza. La sua squadra ha giocato anche oggi una partita intensa, vincono quasi sempre e questo la dice lunga su quanto bene stanno facendo".

"I miei ragazzi hanno grande rispetto e considerazione di loro e anche per questo hanno giocato una grandissima partita – ha continuato il coach -. Non ho più aggettivi per descrivere la mia felicità e il mio orgoglio, sono bravi, si sacrificano e anche oggi sono stati pazzeschi. Ringrazio il mio staff, mi sopportano e supportano, dobbiamo essere orgogliosi di tutti coloro che portano un mattoncino per vincere".

"I ragazzi giocano con un ardore che poche volte nella mia vita ho visto, hanno un grande senso di squadra, Vitali ad esempio è mostruoso in questo periodo, prende rimbalzi e difende, alla fine l'ho escluso dalle rotazioni ma sia Gentile che Spissu stanno giocando un ottimo basket. Magro quando chiamato in causa dà sempre il suo contributo, avrei una parola positiva per ciascuno di loro, questo che vedete è ciò che i ragazzi hanno costruito insieme" ha concluso Pozzecco.

SPORTAL.IT | 22-12-2019 19:55