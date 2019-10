Pozzecco: "E' successa una cosa impagabile"

Il coach della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco ha commentato così la vittoria contro l'Ostenda: "Dobbiamo essere contenti di questa vittoria, abbiamo fatto un altro passo; abbiamo giocato a sprazzi, in alcuni momenti abbiamo sofferto molto e altri momenti abbiamo giocato una pallacanestro bella da vedere. A tratti correvamo molto bene, andavamo tutti a rimbalzo e ci passavamo il pallone: non di tutto, ma posso definirmi contento".

"Oggi si è visto che i giocatori iniziano a fidarsi uno dell’altro, per me è una cosa impagabile – ha sottolineato Pozzecco -. Ostenda forse non arriva in fondo, ma può mettere in difficoltà chiunque, ha vinto con Holon e può vincere altre gare".

I singoli: "Miro ha giocato una grande partita, così come Vitali: Bilan sente ora la fiducia dei compagni. Michele è sulla strada giusta penso farà una grande annata se continua così, ha capito cose importanti", sono le parole riportate da centotrentuno.com.

SPORTAL.IT | 30-10-2019 23:38