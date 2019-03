Gianmarco Pozzecco elogia il discorso presidenziale. Nel presentare la sfida con Trento il coach di Sassari è tornato al pre-gara in Turchia. "Vorrei tornare un attimo sulla partita di mercoledì in Turchia per raccontarvi quello che abbiamo vissuto. Devo ringraziare tantissimo il mio staff: c’è una straordinaria condivisione di quello che stiamo facendo, con al tempo stesso un grandissimo rispetto dei ruoli. La partita è stata caratterizzata da una grandissima concentrazione che secondo me è dipesa anche dal discorso pregara che è stato fatto dal presidente, dando grandissimo stimolo" ha detto.

"Avremo di fronte una squadra che dopo un inizio difficoltoso ora è in piena salute e arriva con cinque vittorie consecutive. Affronteremo Trento con la consapevolezza di essere cresciuti, e questa è la cosa importante al di là dei risultati. Trento ha un gruppo molto forte. Forray e Craft hanno abilità fuori dal comune, sul perimetro si fanno sentire e poi vanno sotto con i lunghi dando la possibilità al coach di avere diverse soluzioni difensive" ha aggiunto Pozzecco.

SPORTAL.IT | 22-03-2019 12:35