Ufficiale il divorzio tra l'ex CT dell'Italbasket e il club turco: paga il brutto avvio di stagione, ma ora è libero di accordarsi anche con squadre di Serie A.

Dopo l’esonero di Vincenzo Montella, un altro celebre allenatore italiano dice addio alla Turchia. Si è chiusa dopo appena dieci mesi, infatti, l’avventura di Gianmarco Pozzecco alla guida del Galatasaray. La squadra di basket della celebre polisportiva giallorossa, molto attiva anche nel calcio e nel volley, ha dato il benservito all’ex CT azzurro a causa del difficile avvio di stagione e dei risultati deludenti. Le prime voci che si erano diffuse subito dopo la sconfitta contro il Bursaspor hanno assunto il carattere dell’ufficialità nella mattinata di martedì, quando è arrivata la comunicazione del divorzio.

Pozzecco, avvio di stagione difficile col Galatasaray

“La rosa è molto competitiva”, aveva assicurato Pozzecco a inizio stagione, dopo aver guidato il mercato del Galatasaray. Eppure, nelle cinque uscite ufficiali di questo avvio di annata l’ambizioso club di Istanbul ha rimediato ben tre sconfitte. Nella prima sfida di Champions League è stato travolto 96-76 dal Cibona Zagabria, poi in campionato si è arreso 88-93 al Bursaspor. La vetta della classifica è già lontana e allora la dirigenza del Galatasaray ha optato per il taglio dell’allenatore che già in estate era sembrato in bilico. Il Poz era stato chiamato in Turchia alla fine dello scorso dicembre, poche settimane dopo aver concluso la sua esperienza da CT dell’Italia.

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L’addio di Micov e l’esonero del Poz dopo l’ultimo ko

A volere fortissimamente la nomina di Pozzecco sulla panchina del club turco era stato l’amico Vlado Micov, ex giocatore di Milano e Cantù che faceva parte della dirigenza del Galatasaray. Il siluramento di Micov, avvenuto proprio in estate, ha aperto la strada al successivo licenziamento del tecnico italiano, ritenuto responsabile del mercato e delle difficoltà d’integrazione della squadra costruita per affrontare la stagione. Pozzecco aveva sottoscritto col Galatasaray un contratto con scadenza fissata a giugno 2027, ma la sua esperienza è da considerarsi ormai definitivamente conclusa.

Voce di basket mercato: Pozzecco all’Olimpia Milano?

Il nuovo flop del Poz segue il controverso addio alla Nazionale italiana, nel frattempo presa in consegna da Banchi, e l’infelice esperienza francese all’ASVEL di Toni Parker. Ora l’ex campione azzurro è libero di accasarsi dove vuole, essendo libero da vincoli e legami contrattuali di sorta. Anche in Serie A. Ci sono diverse situazioni in bilico e uno come il Poz, con la sua carica emotiva, potrebbe far comodo a grandi e piccole del campionato italiano. Anzi, c’è già chi ha accostato Pozzecco a un club che sta vivendo un avvio di stagione difficile, in crisi di risultati e col proprio coach – Peppe Poeta – in discussione: l’Olimpia Milano.