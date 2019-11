Pozzecco: "Facciamo sembrare scarsi gli altri"

Il coach di Sassarri Gianmarco Pozzecco ha parlato alla vigilia della partita di campionato contro Roma. "E' indubbiamente secondo me è una di quelle squadre non favorite che può battere Milano, Venezia… è una squadra che sulla partita singola può essere infermabile, perché ha Dyson e Jefferson, che non hanno costanza ma sono giocatori da Eurolega fatti e finiti. Dovremo essere bravi a far giocare a loro una partita normale".

Il gioco atipico di Sassari: "In Italia si predilige il gioco pick 'n'roll, noi giochiamo una pallacanestro atipica che mi piace tantissimo, adoro andare in area, quando anche i miei giocatori capiscono questo gioco vivono con entusiasmo quello che facciamo. Quando noi giochiamo bene, e speriamo che i ragazzi lo confermino in campo, sembra che gli altri siano molto più scarsi di quanto non lo siano in realtà".

SPORTAL.IT | 01-11-2019 18:33