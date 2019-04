Pozzecco felice: "Fatto qualcosa di straordinario"

La Dinamo Sassari è in finale, per la prima volta nella sua storia, di Europe Cup. Coach Pozzecco è al settimo cielo: "Raggiungere la finale non era semplice, raggiungerla in questo modo schiacciate e ciò significa che stanno dando davvero qualcosa di straordinario, tutti. La cosa fantastica è che siamo qui, in un posto così piccolo ma così fantastico come la Sardegna, a commentare la conquista di una finale di Coppa europea. In questo momento dobbiamo tutti essere orgogliosi di quello che questi ragazzi", le sue parole nel post match della sfida con l'Hapoel.

Sassari si giocherà il trofeo di Europe Cup contro i tedeschi del Wurzburg che, in semifinale, hanno eliminato Varese. La gara d'andata si giocherà il prossimo 24 aprile (la Fiba deve ancora comunicare i dettagli della doppia finale).

SPORTAL.IT | 18-04-2019 08:45