Pozzecco gode, De Raffaele applaude i suoi

Gianmarco Pozzecco esprime la sua soddisfazione dopo la vittoria in Supercoppa di Sassari: "Sono estremamente orgoglioso dei miei ragazzi, è stata una partita veramente complessa, Venezia è una squadra fortissima ed è abituata a vincere. Psicologicamente, una partita di questo genere, dopo l’uscita di Daye, può diventare uno svantaggio. Invece Venezia ha giocatori tosti dal punto di vista psicologico, ho percepito questa cosa, è difficile affrontare giocatori così. Faccio i complimenti a Venezia e a tutto il suo team, i miei sono stati meravigliosi, abbiamo fatto due over-time in due giorni e li abbiamo vinti".

Così il coach di Venezia Walter De Raffaele: "Faccio un plauso per il pubblico, Bari è stata proprio una scelta azzeccata. Nel pubblico ci sono stati tantissimi giovani e soprattutto vorrei ringraziare i nostri tifosi, che ci hanno seguiti fino a qui. Alla mia squadra devo dire solo brava: siamo rimasti senza uno dei nostri giocatori migliori ma abbiamo trovato la forza di ricompattarci, nonostante qualche difficoltà. Ci teniamo un po’ di dispiacere per aver perso, ma non abbiamo il rimpianto di una partita giocata male, tengo con me tante cose positive di questo match. È stata una partita molto bella, penso sia una delle prime volte che questo palazzetto vede un basket di così di alto livello".

SPORTAL.IT | 23-09-2019 10:06