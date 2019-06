Pozzecco gonfia il petto

Il coach di Sassari Gianmarco Pozzecco si è complimentato con Venezia per la conquista dello scudetto: "Ci tengo particolarmente a fare i complimenti a Venezia, hanno giocato un campionato straordinario e dei playoff intensi. Penso sia doveroso farlo, così come fare i complimenti a De Raffaele. Mi piacerebbe che in Italia ci fosse più rispetto per gli allenatori".

"Loro hanno avuto un po’ più energia di noi. Il loro roster è più lungo e ha inciso. Sarebbe stato bello portare a casa lo Scudetto, non ce l’abbiamo fatta e ci dispiace. Siamo felici per un grande cammino, forse è più facile vincere lo scudetto che vincere 22 partite di fila come abbiamo fatto. Non abbiamo mai mollato, chiudiamo con una coppa europea e tante soddisfazioni, grazie a tutti".

SPORTAL.IT | 22-06-2019 23:17