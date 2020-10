Gianmarco Pozzecco ha ancora in testa Trieste. “Avessimo vinto anche con loro saremmo a punteggio pieno, ma non mi lamento. Ora le squadre in trasferta giocano una pallacanestro diversa. Essere in casa non è più vantaggioso come una volta” racconta.

“All’intervallo della gara con la Fortitudo mi sono arrabbiato ma non posso che fare i complimenti ai miei per la reazione contro una formazione forte e che ha fatto una bella partita” chiosa il coach della Dinamo.

OMNISPORT | 18-10-2020 16:17