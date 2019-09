Pozzecco: "L'affetto vale quanto le vittorie"

Gianmarco Pozzecco è pronto per la prima in casa. "L’affetto della gente per me è allo stesso livello delle vittorie. Domenica vorrei che riprendesse il grande idillio che già si era creato lo scorso anno tra il pubblico e i giocatori. Mi piacerebbe che da subito i ragazzi sentissero l’apprezzamento dei loro tifosi, come meritano" ha detto il coach della Dinamo Banco di Sardegna.

"Pesaro è un bel gruppo con tanti giovani, ha un gioco intenso e margini di crescita enormi. E’ una avversaria che dobbiamo rispettare e temere perché è una squadra giovane che può avere grande motivazione, una spinta emotiva forte. Se fin dall’inizio riusciremo a dimostrare che siamo tosti e mettiamo la partita su determinati binari credo che riusciremo ad arginare questa loro spinta. Dobbiamo essere concentrati senza sottovalutare nessuno e con la volontà di giocare una partita tosta per continuare il nostro percorso di crescita: è l’elemento che mi interessa maggiormente" ha aggiunto il timoniere dei sardi.

SPORTAL.IT | 28-09-2019 12:01