Pozzecco: "Mai partite semplici"

Gianmarco Pozzecco ha presentato la sfida con Avellino: "Da quando sono arrivato non abbiamo avuto partite semplici, a iniziare dalle Final Eight di Coppa Italia – ha detto -. Abbiamo sempre giocato gare importanti ai fini della classifica, soprattutto in Coppa dove eravamo già piuttosto avanti. Questo è un aspetto che va seriamente preso in considerazione, i ragazzi sono stati davvero bravi a tenere mentalmente e a sviluppare una grande capacità di concentrazione e questo è un grande passo in avanti. Viviamo alla giornata, anzi al possesso: è una cosa che mi ha insegnato Veljko Mršić. Lui mi diceva che dovevo far sì che la mia squadra non pensasse all’esito finale della partita ma fosse responsabilizzata su ogni possesso. E in questo momento i miei ragazzi stanno giocando ogni possesso come se fosse quello decisivo. E i risultati si stanno vedendo".

"Il cambio di allenatore è sempre per certi versi un fatto positivo e la squadra che deve affrontare un’avversaria che ha cambiato allenatore in genere non è molto contenta" ha aggiunto il timoniere dei sardi, commentando l’avvicendamento sulla panchina irpina tra Vucinic e Maffezzoli.

SPORTAL.IT | 12-04-2019 13:15