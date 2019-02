Pozzecco non ha rimpianti

Più orgoglio che rimpianti. Questo il sunto del Pozzecco-pensiero al termine della semifinale di Coppa Italia che la sua Dinamo Sassari ha perso per un punto contro Brindisi, che si giocherà il trofeo con Cremona.

Ce ne sarebbe abbastanza per recriminare, ma il coach subentrato a Vincenzo Esposito ha solo elogi per i propri ragazzi: “Non dico che meritavamo la vittoria perché Brindisi è stata avanti tutta la partita. Però sarei stato contento per i ragazzi, lo staff e per la Sardegna – le parole del 'Poz' riportate da 'Sportface' – Mi piace vedere una squadra che gioca con voglia di vincere, per me è fondamentale”.

"Sono orgoglioso dei miei ragazzi – ha aggiunto – Abbiamo giocato una partita con una ferocia che non vedevo da tempo eseguendo tutto quello che volevamo fare, abbiamo attaccato l’area con continuità e abbiamo sbagliato almeno dieci tiri per un nulla. Sono estremamente contento della prestazione, ma dispiaciuto di non aver segnato un canestro in più”.



SPORTAL.IT | 17-02-2019 00:15