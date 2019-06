Pozzecco: "Non merito questa gratitudine"

Svanito il sogno scudetto, in casa Dinamo Sassari è tempo di vacanze. Prima del rompete le righe, però, ecco il tradizionale incontro di fine stagione insieme agli sponsor e ai partner del progetto Dinamo, svoltosi nelle Tenute Sella & Mosca.

Guest star, ovviamente, coach Pozzecco, che ha tenuto banco con un lungo discorso rivolto ai tifosi: "Sapete benissimo qual è la mia visione del mondo dello sport italiano. C’è una cultura sportiva che io non adoro, siam tutti focalizzati e condizionati dal risultato, talmente accecati dal voler vincere che ci dimentichiamo che esiste tutto il resto che vi è stato raccontato durante questo incontro. Fino ai vent’anni sono stato un dilettante ma solo dal punto di vista ludico, non sono mai stato condizionato dalla visione professionistica. Giocare sempre nello stesso modo senza cambiare mentalità è stata la mia grande fortuna, da giocatore ti è concesso farlo perché tu sei l’unico responsabile di te stesso”.

“Io – prosegue Pozzecco – ho sempre sognato un contesto dove tutti fossero uguali a me, dove ci fosse un sentimento continuo, reale e condiviso, ma nel mondo del professionismo è difficile trovarne uno che accetti tutto questo. Oggi vengo riconosciuto per il mio atteggiamento, non sento di dover avere tutta questa gratitudine, l’unico merito che posso aver avuto è di aver dato il la a tutto questo. Se siamo riusciti a vivere una favola è perché anche voi siete così, ed è per questo che vi ringrazio”.



SPORTAL.IT | 26-06-2019 23:15