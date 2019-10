Pozzecco non prende sottogamba Trieste

Il coach della Dinamo Banco di Sardegna Gianmarco Pozzecco ha parlato a due giorni dalla sfida contro Pallacanestro Trieste, in programma domenica alle 12 al PalaSerradimigni. "Io sono triestino d’adozione, sarà per me una partita particolare anche se poi chiaramente vivrò emozioni ben diverse nel girone di ritorno quando tornerò a Trieste – ha detto -. Loro hanno giocato due partite in trasferta tra le più improbabili e impossibili da portare a casa e poi hanno affrontato Varese che ha giocato una partita straordinaria. Non dobbiamo giudicare l’avversaria dal percorso fatto fino ad oggi perché Trieste è una squadra che sicuramente verrà fuori".

"Recupereranno Strautins, un giocatore che a me piace molto, sono un cantiere aperto e hanno cambiato quasi tutti gli americani, ora hanno cinque stranieri molto competitivi ma altrettanti italiani che dalla panchina danno il loro contributo, sono sicuro che faranno un grande campionato, certo speriamo inizino a vincere non da questa domenica" ha aggiunto il tecnico degli isolani.

SPORTAL.IT | 11-10-2019 16:34