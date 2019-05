Pozzecco non si sente appagato

Intervenuto a Radio Sportiva, Gianmarco Pozzecco è tornato a parlare della vittoria in Fiba Europe Cup: "Devo ringraziare la Dinamo e tutta la Sardegna che ci ha spinto, e i giocatori che vanno in campo: sono un uomo fortunato perché ho in mano un timone e tutti remano dalla stessa parte. Ho una felicità che non potete nemmeno immaginare".

"E' giusto che si festeggi perché abbiamo raggiunto un traguardo storico: lo so che ci sono squadre che hanno vinto coppe più importanti, ma per noi è come avere vinto l'EuroLeague".

Pozzecco non si pone limiti: "Non so neanche se entreremo nei play off ma il nostro obiettivo oggi è vincere lo scudetto non è presunzione, ma una squadra che vince una coppa non può essere appagata dal fatto di fare i playoff. Meritiamo di competere per lo scudetto, e anche il presidente ha detto 'proviamo a farlo'.

SPORTAL.IT | 02-05-2019 15:09