Pozzecco: "Non so cosa si aspettano alcuni..."

Il coach di Sassari Gianmarco Pozzecco commenta così la vittoria in gara 2 contro Venezia al Taliercio: "Io non so cosa si aspetti la gente da me, da questi ragazzi. Non sto parlando della Sardegna, sto parlando di quelli che… Una squadra che vince 22 partite consecutive poi può perdere. Perderemo anche gara 3, gara 4… Ma prima devono sconfiggere questi uomini", sono le sue parole a Eurosport.

"Io continuo a ripetere il solito, non capisco un cazzo di pallacanestro quindi continuo a ripetere sempre le solite cose. Ringrazio i miei ragazzi perché giocare qui contro una squadra fortissima, con uno staff incredibile, un presidente danaroso, appassionato come Brugnaro, è una soddisfazione. Soddisfa vedere questi ragazzi sudare, stare insieme: è bellissimo. La mia barba? Bruttissima", sono le parole riprese da pianetabasket.com.

SPORTAL.IT | 12-06-2019 23:10