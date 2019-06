Pozzecco ora chiede serenità

Gianmarco Pozzecco mastica amaro dopo la sconfitta della Dinamo Sassari al PalaSerradimigni, con la sua squadra che nel finale ha solo sfiorato una grande rimonta su Venezia.

"È stata un'altra grande partita – ha dichiarato nel dopo partita -. Complimenti a Venezia che ha giocato un'ottima gara, per quanto ci riguarda abbiamo avuto leggermente più pressione rispetto a Venezia. Giocare in casa ci ha responsabilizzato un po' troppo e ad inizio partita abbiamo pagato con le percentuali al tiro basse conseguenza di ciò. Siamo stati bravi a rientrare dal -14 fino al pari ma non siamo riusciti mai a mettere il canestro del vantaggio, forse avrebbe cambiato le sorti della gara ma non fa niente".

"La serie è lunga, dovranno batterci ancora due volte e se vogliamo vincere lo scudetto dobbiamo batterli tre. Voglio vedere i miei ragazzi sereni, è l'unico obiettivo che ho per la prossima gara. Oggi abbiamo visto un grande ultimo quarto, al Taliercio è difficile fare una quarta frazione intensa come quella di oggi, non ci sono colpevoli diretti ma tutti insieme dobbiamo far sì che la pallacanestro migliori", ha aggiunto il coach della Dinamo.

SPORTAL.IT | 14-06-2019 23:49