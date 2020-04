Pozzecco parla della Dinamo 2020-2021

Il coach della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco sul canale Instagram della società ha risposto alle domande dei tifosi, a cominciare dalla sua vita in quarantena: "Sto bene, ovviamente vivo con ansia la situazione che si sta sviluppando in Italia e nel mondo, ne sono dispiaciuto e spero che tutto si risolva per chi sta lottando. Per quanto mi riguarda la quarantena mi pesa poco, non bramo per uscire e praticamente dal rientro da Burgos non sono mai uscito".

Il campionato sospeso definitivamente: "Sono dispiaciuto di aver azzeccato il pronostico, rispetto alla mia intervista dopo 24 ore il campionato è stato fermato. In cuor mio speravo che si attivasse a una soluzione diversa. Quello che mi aveva spinto a dirlo allora, in un momento in cui c’era grande omertà, era il dover prendere la responsabilità nei confronti dei miei ragazzi. Li vedevo giorno dopo giorno vivere una sofferenza progressiva, mi faceva soffrire il loro stato d’animo. Era un controsenso impedire alle persone normali di avere contatti e permettere ai giocatori che di contatto fisico fanno una professione di continuare a giocare. Per questo mi sono espresso in quella direzione da subito”.

La Dinamo 2020-2021: "Non ho ancora un’idea su che squadra sarà, rispetto al periodo che stiamo vivendo gli addetti ai lavori sono focalizzati sul chiudere questa stagione appena conclusa. Iniziare a programmare oggi la prossima stagione è un po’prematuro, è vero che posso risponderti che la mia idea di squadra da allenare è precisa. Se posso avere dei dubbi rispetto al come far giocare una squadra, impostare un allenamento, che schemi usare, non ho dubbi sulla direzione che deve prendere la squadra e la tipologia di giocatori che ne devono fare parte. Come sapete ho sempre inseguito un giocatore come Miro Bilan perché ero convinto che -oltre al talento- fosse anche una persona incredibile. Quest’anno abbiamo avuto modo di viverlo e chi ha avuto modo di conoscerlo ha capito che persona eccezionale sia. La chiave per la mia squadra? Niente teste di c…., basto io", sono le parole riprese da Sportando.

SPORTAL.IT | 09-04-2020 08:27