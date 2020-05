Pozzecco: "Per il mercato tante ipotesi"

Il coach della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco in un'intervista a Pianetabasket ha parlato di mercato: "La situazione è ancora prematura, quotidianamente approfondisco il lavoro di scouting, e siamo attivi sul mercato vagliando svariate ipotesi. Stiamo vivendo troppe incognite ancora, anche se qualche data all’orizzonte inizia a vedersi. Troppe variabili ancora da valutare e gestire come ad esempio il giocare o non giocare a porte aperte".

Il rapporto con Stefano Sardara: "Con Sardara ci litigo spesso (ride ndr), perché è un vulcano intraprendente ed estremamente intelligente: siamo molto simili e siamo due persone che hanno un forte senso di responsabilità. È un decisionista che non ha paura di assumersi responsabilità scappando da decisioni che possono essere condizionanti. Anche quando abbiamo avuto visioni differenti, siamo consapevoli che lavoriamo per lo stesso obiettivo che è il bene della Dinamo Sassari. A Torino è stato geniale, ha portato un modello vincente e i tifosi devono essere grati al suo progetto che ha costruito in pochissimo tempo insieme ad uno staff competente".

SPORTAL.IT | 11-05-2020 08:25