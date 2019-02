Pozzecco: "Possiamo fare grandi cose"

Il coach di Sassari Gianmaro Pozzecco commenta a Eurosport la vittoria contro Venezia nei quarti della Final Eight.

"Questa vittoria è anche di Esposito, io ho lavorato solo tre giorni e il merito è anche suo. Sono rimasto un po’ stupito per come eravamo entrati un po’ scarichi, mi aspettavo un’energia eccellente ma è anche vero che questi tre giorni dal punto di vista mediatico sono stati importanti e hanno distolto attenzione dalla gara. I ragazzi probabilmente erano un po’ tesi, a loro ho detto che questa partita aveva molto valore e forse ha influito negativamente su di loro".

"Sono contento di come si è sviluppata la gara, nel secondo tempo la soddisfazione si è triplicata e ho visto una reazione netta con un quintetto formato anche da giocatori che venivano dalla panchina. Questa squadra ha una panchina molto lunga e se riusciamo di capire che questo è un vantaggio potremo fare grandi cose. Sono molto contento ma domani abbiamo un’altra partita, abbiamo speso energie e recuperare in un giorno è difficile. Siamo venuti qua per fare felici i sardi, per fare felici noi stessi e per iniziare un percorso importante".

SPORTAL.IT | 15-02-2019 20:40