Pozzecco: "Questa squadra mi rende sereno"

Il coach della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco ha parlato in vista della sfida con L'Unet Holon: "Ieri la squadra ha lavorato in palestra con Boccolini. Sono bravi ragazzi, la mia serenità deriva dalla partita con Reggio Emilia e da come li vedo lavorare, come li vedo stare insieme. Sono sicuro che domani entreranno in campo mettendo come primo obiettivo il risultato della squadra e non la prestazione individuale

Gli israeliani: "Affrontiamo Holon che abbiamo già incontrato lo scorso anno in Fiba Europe Cup, una squadra competitiva che si è rinforzata per affrontare al meglio una competizione come la Basketball Champions League. Non ci aspetta una partita facile, noi scenderemo in campo determinati e faremo di tutto per vincere consapevoli che tra il risultato e la vittoria ci sono di mezzo gli avversari. L’ho già detto e lo ribadisco: io non vedo molte squadre in Europa che giochino meglio di noi, in questo momento giochiamo una pallacanestro che non giocano in molti, bella da vedere ed efficace. Fortunatamente ci aspetta un viaggio meno complesso di quello di Torun; abbiamo giocato sabato ma non cerchiamo alibi: sappiamo che il ritmo tra campionato e coppa è questo".

SPORTAL.IT | 18-11-2019 13:09