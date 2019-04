Pozzecco raggiante: "Vittoria di squadra"

Il coach di Sassari Gianmarco Pozzecco ha commentato la vittoria della Dinamo in Europe Cup contro l'Hapoel Holon. "Sono davvero contento dei miei ragazzi questa sera, stanno dando tutto e continuano a dare segnali importanti durante tutta la partita. Tutti quelli che scendono in campo mettono il loro mattoncino, pur trovando di partita in partita protagonista diversi", sono le parole riportate da Sportando.

"Abbiamo delle pedine che stanno giocando una pallacanestro di alto livello, in questo momento penso a Polonara e Thomas, così come Smith e Spissu, che anche questa sera è stato determinante nel finale, ma in generale siamo cresciuti tantissimo. Adesso dobbiamo proseguire su questa strada, preservando le energie consapevoli che ogni sfida è fondamentale".

SPORTAL.IT | 10-04-2019 22:07