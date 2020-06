Pozzecco resta l'allenatore della Dinamo Sassari

Il presidente della Dinamo Sassari Stefano Sardara ha smentito le voci di un addio di Gianmarco Pozzecco, dato per imminente nella giornata di domenica. "Se qualcuno ritiene che per aver aperto un check, una discussione interna su cosa deve essere e come deve muoversi responsabilmente in tempi di Coronavirus, deve essere motivo di litigio tale da sfasciare tutto, vuol dire che la pallacanestro italiana, e i suoi giornalisti, deveno imparare a muoversi più responsabilmente".

"Gianmarco Pozzecco è l'allenatore della Dinamo Sassari e continueremo a dialogare e discutere quanto ci sembrerà giusto. Se non avessimo avuto la consapevolezza di quanto stava accadendo e delle parole anche vergognose che sono state pubblicate in queste ore, sarebbe potuto succedere un patatrac", sono le parole del patron, che si affretta a chiudere il caso.

SPORTAL.IT | 15-06-2020 11:33