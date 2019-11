Pozzecco si concentra sulla difesa

Il coach della Dinamo Sassari Gianmarco Pozzecco ha presentato la partita contro Reggio Emilia, in pogramma sabato sera: "Noi dobbiamo guardare al nostro percorso, di volta in volta il mio staff è sempre molto preparato sull’avversaria ma la parte più importante per noi è riuscire a giocare la nostra pallacanestro per migliorarci. A tratti giochiamo un basket che in pochi giocano attualmente in Europa, non ho meriti se non dare la serenità giusta a questi ragazzi, la realtà delle cose è questa, siamo belli da vedere e questo va riconosciuto. Dico quello che penso, vedo persone che si impegnano ogni allenamento sempre più, sarebbe una mancanza di rispetto nei loro confronti non dire e sottolineare quanto stiamo giocando bene".

La chiave del match: "I nostri avversari hanno buoni tiratori e lunghi dinamici e veloci. Una parte importante sarà la nostra transizione difensiva, è normale che siamo un po’ preoccupati del fatto che loro sono abili in campo aperto, dobbiamo stare attenti ed evitare cali mentali. Loro sono una piazza solida che negli ultimi anni sta facendo bene, hanno cambiato molto e hanno giocatori di altissimo livello, come Poeta, Mekel, Johnson-Odom, Vojvoda".

SPORTAL.IT | 15-11-2019 12:38