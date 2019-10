Pozzecco si sofferma sui due Gentile

Nel presentare la partita di Trento, il coach della Dinamo Sassari, Gianmarco Pozzecco, si è soffermato sul derby tra i fratelli Gentile, Alessandro e Stefano.

"E’ la sfida tra due componenti di una dinastia, quella dei Gentile – ha detto -. Alessandro, pur non avendolo allenato, ho la percezione che sia totalmente diverso da come appare. Per anni ha dimostrato una sua grande virtù, quella di poter cambiare le partite da solo, è stato dominante poi ha avuto problemi fisici, è una giocatore straordinario e come tutti coloro che hanno grande personalità è positivamente condizionante per la sua squadra. Colgo l’occasione per parlare di Stefano, da quando sono qui è stata la sorpresa più grande, è un ragazzo eccezionale, ho grande fiducia in lui, spesso lo sottoutilizzo, per noi è indispensabile e il suo inserimento costante nelle rotazioni lo scorso anno ci ha fatto svoltare".

"Sappiamo che affronteremo una squadra dura: giocano puntando sulla fisicità e non si tirano indietro. Sabato in casa loro non sarà facile, sarà una partita diversa dalle ultime giocate a Varese o con Pesaro. Abbiamo grande rispetto ma di sicuro non temiamo questa loro peculiarità" ha aggiunto Pozzecco.

