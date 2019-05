Pozzecco spiazza tutti dopo l'1-0

Gianmarco Pozzecco incamera l’1-0: “Milano ha giocato una partita di grandissima intensità, mi permetto di dire una delle migliori per l’intensità, quanto meno dell’ultimo periodo. Hanno giocato una partita vera, tosta. So che vi aspettate faccio il fenomeno, invece, no. Ribadisco un concetto, grande amore e fiducia nei confronti dei miei giocatori per quello che stanno facendo. Il ‘non siamo sfavoriti’ nasceva da questo”.

“Gentile oggi è stato incredibile e Spissu ha fatto una partita difensiva pazzesca” aggiunge il coach della Dinamo.

SPORTAL.IT | 29-05-2019 23:31