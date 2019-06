Pozzecco spiega il suo sfogo

Il coach di Sassari Gianmarco Pozzecco in una intervista alla Gazzetta dello Sport ha spiegato il suo sfogo al termine di gara 5: "Non conosco la premeditazione, anzi la respingo. Quando percepisco una situazione che può alterare il risultato fuori dall’abilità dei giocatori, vado fuori di testa. Non ce l’ho con De Raffaele. Siamo amici e ha fatto lui bene a ricordarlo. Ce l’ho con tutti, soprattutto con la cultura sportiva dove si vuole il risultato a tutti i costi. Un sistema allucinante".

In pochi mesi ha stabilito un rapporto con la squadra molto forte: "Non ho figli naturali, ne ho 12 adottati. Quattro mesi fa ero un balordo che arrivava da Formentera, oggi sono un allenatore nuovo. Gentile? Non so se giocherà, valuteremo dopo gli esami".

SPORTAL.IT | 20-06-2019 09:42