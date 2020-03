Pozzecco: "Stare a casa l'unica via"

Con l’Unione Sarda Gianmarco Pozzecco, il coach della Dinamo Sassari, ha esternato le sue sensazioni.

"A oggi mi sembra utopia riprendere – ha spiegato -. E’ chiaro che i ragazzi hanno grande voglia di giocare a pallacanestro, ma a oggi non è fattibile. Ci sono persone che impazziscono se non escono di casa, e capisco chi non è sereno perché non sta lavorando o ha parenti colpiti dal coronavirus, ma non c’è altra strada che restare in casa. E’ come nel basket: difendere forte costa sacrificio ma ti dà un vantaggio in partita. E lo fai anche se magari prima il compagno non ti ha passato la palla".

SPORTAL.IT | 26-03-2020 12:32