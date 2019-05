Pozzecco stravolto: "Io come uno spettatore, godo"

Il coach di Sassari Pozzecco ai microfoni di Eurosport applaude i suoi ragazzi stravolto dall'emozione per il trionfo in gara 2 della serie di semifinale contro Milano. "Non serve commentare, questi ragazzi hanno un cuore grande così… Sono semplicemente uno spettatore godo come tutti quelli che amano la pallacanestro …".

"Non penso che ci sia da parte mia niente da dire. Ringrazio questi ragazzi per avermi regalato un'emozione incredibile, da parte mia e dalla Sardegna".

SPORTAL.IT | 31-05-2019 23:13