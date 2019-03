Pozzecco tende la trappola a Venezia

Il coach della Dinamo Sassari, Gianmarco Pozzecco, ha presentato la sfida con la Reyer.

"Puoi vincere o perdere contro chiunque, fare calcoli ha un'importanza relativa anche se è chiaro che la classifica sia un elemento indispensabile da considerare. Venezia ha giocatori di talento e ha la possibilità di giocare con gruppi diversi, con svariate soluzioni che possono mettere in difficoltà e costringere la difesa ad adeguarsi, cosa chiaramente non sempre facile e possibile. In questo momento siamo un cantiere aperto e dobbiamo lavorare per migliorare, poi i risultati arriveranno di conseguenza. Mi piace ripetere che le cose vengano viste con positività, perché qui c’è una base davvero solida" ha detto.

"A prescindere dalla mia presenza, la Sardegna deve essere orgogliosa di avere una realtà come la Dinamo. Lo dico perché nel mondo dello sport spesso si è condizionati solo dai risultati. Ma quando c’è una base solida prima o poi i risultati arrivano" ha aggiunto Pozzecco.

SPORTAL.IT | 08-03-2019 12:20